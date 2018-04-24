МФК «Николаев» благодаря дублю Герасимца победил одного из лидеров первой лиги

МФК «Николаев» 23 апреля на своем поле в 29-м туре первой лиги победил ФК «Полтава».

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Николаев» - «Полтава» - 2:1 МФК: Попович, Попов, Цебро, Чучман, Берко (90+2, Садоха), Герасимец (86, Шарабура), Дмитренко (79, Бондаренко), Семенина, Ковалев, Мартян (46, Луценко), Сикорский (79, Авраменко). П: Крынский, Бородай, Парамонов, Жук, Голиков, Крапивный, Покотилюк, Савин, Савченко, Мединский, Дегтярев. Голы: 81 (с пенальти), 83, Герасимец – 36, Дегтярев (с пенальти). Предупреждения: Попов, Герасимец – Савченко, Голиков, Жук, Недоля.

Полтавская команда борется за повышение в классе и в Николаеве явно не хотела терять очки. Выйти вперед ей помог спорный пенальти – Берко блокировал прострел с фланга, и мяч попал ему в руку. Футболисты «Николаева» стали показывать, что игра рукой была за пределами штрафной, а главный судья игры посчитал, что нарушение потянет на пенальти. С точки пробил Дегятрев, вратарю николаевцев Поповичу не удалось повторить свой подвиг и отбить пенальти как в матче с «Гелиосом».

В конце матча Х-фактором стал Сергей Герасимец. Сначала он полез в штрафную, получил удар в спину и упал – на этот раз пенальти был более очевидным. Сам же Герасимец взялся пробивать с точки и не промахнулся. А через две минуты он оказался в нужном месте в нужное время и добавил мяч в пустые ворота метров с семи. 2:1 – «Полтава» не ожидала такого развития событий, проиграла «Николаеву» и откатилась на третье место в турнирной таблице.

Николаевцы этой победой практически полностью обезопасили себя от вылета, закрепились на 10-й строчке и имеют неплохие шансы подняться повыше.