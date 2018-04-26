МБК «Николаев» в матче-триллере проиграл «Химику»

Во втором матче серии за третье место в Суперлиге МБК «Николаев» немного не хватило, чтобы обыграть «Химик».

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Химик» - МБК «Николаев» - 100:92 ОТ (19:22, 22:18, 24:20, 18:23, 17:9) Х: Мальчевский 22, Сидоров 21, Петров 18+14 подборов, Колтер 14+7 передач, Павлов 11, Эрианс 10, Антипов 4. МБК: Онуфриев 21, Кушниров 20+8 подборов, Попов 13+9 передач, Хохоник 10, Тонченко 8+6 передач, Носков 8, Давыдюк 8, Мусиенко 2, Аникиенко 2.

Решающим в матче стал эпизод за полминуты до конца основного времени. Счет 83:83. Во время атаки «Николаева» мяч вышел в аут, судья Николай Абросимов сначала показал, что владение остается у МБК, а потом решил посмотреть видеоповтор. Весь матч арбитр не смотрел повторы в спорных ситуациях, а теперь решил посмотреть. Он отдал мяч «Химику» и отнял у «Николаева» шансы на победу в основное время. «Химик» за оставшиеся полминуты успел дважды бросить и не попасть по кольцу, и игра перешла в овертайм.

Конечно, игра состояла из множества эпизодов – это и десять очков Кушнирова на старте матча, и потеря инициативы, и отыгрыши во второй половине и очень нужные трехочковые от Тонченко и Онуфриева, и проходы Попова под кольцо. Но если бы за полминуты до конца основного времени в спорном эпизоде мяч оставили «Николаеву», то никакого овертайма могло бы и не быть – «корабелы» были способны выиграть матч благодаря тому владению.

Однако игра перешла в овертайм и николаевцы сначала пропустили рывок от «Химика», а потом им не хватило времени, чтобы догнать соперников. Счет в серии стал 2:0 и следующий матч в борьбе за бронзовые медали состоится в Николаеве.

Напомним, ранее сообщалось, что МБК «Николаев» не смог обыграть «Химик» в первом матче «бронзовой» серии.