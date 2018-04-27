Николаевская рапиристка победила на чемпионате Украины по фехтованию

Николаевская рапиристка Анастасия Московская четвертый раз в карьере выиграла чемпионат Украины по фехтованию.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины.

В финальном поединке Московская одержала победу над 17-летней Анной Тараненко из Киева, закончив встречу со счетом 15:9. Ранее фехтовальщица из Николаева становилась чемпионкой в 2011, 2015 и 2016 годах.

Бронзовыми призерами стали представительницы столицы – Катерина Ченцова (воспитанница николаевской школы фехтования) и Ольга Лелейко. Ченцова проиграла в полуфинале Тараненко, уступив со счетом 5:15, а Лелейко не справилась с Московской – 7:15.

В командном первенстве уверенную победу добыли фехтовальщицы, выступавшие за команду «Киев-1», которые оказались сильнее сборной «Закарпатье-1». Обладательницами бронзовых медалей стала команда «Киев-2». В бронзовом бою киевлянки выиграли у представительниц Николаева Алины Полозюк, Катерины Шелухиной, Анастасии Копицы и Марии Сизаревой со счетом 45:38.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская саблистка Харлан завоевала «золото» на этапе Гран-при по фехтованию в Сеуле.