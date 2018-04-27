Николаевская саблистка Ольга Харлан защитила титул чемпионки Украины

Самая титулованная николаевская фехтовальщица Ольга Харлан подтвердила звание сильнейшей саблистки Украины, выиграв чемпионат страны, который состоялся в Киеве.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Корреспондент».

Ольга уверенно прошла по турнирной сетке и лишь в финале столкнулась с серьезной соперницей в лице Алины Комащук, которая была в шаге от победы, выигрывая 14:13, но в итоге проиграла со счетом 14:15.

- Алина – хороший боец, с ней всегда интересно фехтовать. Мы друг друга хорошо знаем, поэтому и счет соответственный. Когда мы выходим друг против друга – мы соперницы, а вот потом друзья, - отметила после победы Харлан.

Напомним, что в женской рапире чемпионкой Украины в четвертый раз в карьере стала Анастасия Московская из Николаева.