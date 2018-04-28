Николаевский «Судостроитель» проиграл девятый матч подряд

Николаевский футбольный клуб «Судостроитель» 27 апреля во второй лиге проиграл девятый матч подряд.

Об этом сообщает «НикСпорт».

На этот раз николаевцы проиграли в Одессе команде «Реал Фарма».

«Реал Фарма» - «Судостроитель» - 4:0

Голы: Захарченко, 33, А. Лиховидов, 51, Алиев, 78, 90+3.

«К середине тайма николаевцы не провели ни одной толковой атаки, и вообще, больше заботились о сохранности собственных ворот. Только на 26-й минуте Дмитрий Севодняев скорее для «галочки» отметился неточным дальним ударом... После перерыва Александр Горинов (игрок «Судостроителя») прыгнул в ноги Захарченко, который уже готовился выскочить на «рандеву» с вратарем. Без тени сомнений арбитр тут же извлек из кармана красную карточку – нарушение было расценено как «фол последней надежды». Вот так, почти на целый тайм «Судостроитель» остался вдесятером», - так описана игра команды.