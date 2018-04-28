Баскетболисты «Николаева» отыгрались с «минус 21», но уступили в серии за бронзовые медали

МБК «Николаев» и «Химик» 28 апреля устроили еще один драматичный матч в серии за третье место в украинской Суперлиге.

Об этом сообщает «НикСпорт».

МБК «Николаев» - «Химик» - 66:68 (14:22, 15:26, 20:12, 17:8) Н: Кушниров 18, Давыдюк 12, Попов 11, Аникиенко 6, Мусиенко 5+8 подборов, Хохоник 4, Жуковский 3, Носков 3, Иванов 3, Онуфриев 1, Тонченко. Х: Колтер 20+6 передач, Эрианс 13+9 подборов, Павлов 8, Петров 7+12 подборов, Мальчевский 6, Антипов 6, Рябчук 4, Сидоров 4.

Николаевцы показали абсолютно две разные по содержанию и результату половины матча. В конце второй четверти они проигрывали 21 очко, и казалось, что победитель в матче и серии уже определился. Но вскоре все изменилось.

Игроки «Николаева» во второй половине полностью закрыли гостей в защите, позволив им набрать лишь 20 очков. На площадке у «Николаева» в основном действовали резервисты, которые постепенно, но отыграли разницу в счете. Давыдюк добавил игре очков и эмоций, Мусиенко уверенно действовал на подборе, а Аникиенко попадал сложные средние броски.

Решилось все в последних двух владениях. После фола «Химику» почему то дали на атаку не 19 секунд (которые оставались у команды), а 24. Колтер, который не попадал с игры ничего во второй половине, на этот раз был точен, забросив под самый конец владения. В последней атаке доверили мяч Попову, которому немного не хватило, чтобы принести победу «Николаеву». Но Сергей имел право на этот бросок, ведь именно он до этого своими тремя атаками сравнял счет.

0:3 – «Николаев» проиграл серию за бронзовые награды, но за игру МБК и ту борьбу, которую они предложили сопернику, не стыдно.