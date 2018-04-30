Двое фехтовальщиков из Николаева в составе сборной Украины отправились на Всемирную Гимназиаду

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Воспитанники николаевской СДЮШОР по фехтованию в составе сборной Украины отправились в Марокко, где будут происходить Международные соревнования - Всемирная Гимназиада. 

Об этом со ссылкой на управление по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета сообщает издание «НикСпорт». 

Соревнования состоятся со 2 по 9 мая. 

«Сборную Украины представят восемь лучших спортсменов. Даниил Ткач и Полозюк Алина фехтовальщики из Николаевской СДЮСШОР по фехтованию входят в состав сборной Украины. Тренер - Павленко Лариса Николаевна. Пожелаем успехов и побед! Удачи!» – говорится в сообщении. 

Даниил Ткач и Полозюк Алина с тренером Ларисой Павленко

Анатолий Чубаченко

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