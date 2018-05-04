МФК «Николаев-2» забил восемь голов запорожскому «Металлургу», у которого в воротах стоял полевой игрок

Фото из архива МФК «Николаев-2» 3 мая в 28-м туре Второй лиги на выезде обыграл запорожский «Металлург» с разгромным счетом 8:0.

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Металлург» (Запорожье) – МФК «Николаев-2» - 0:8 (0:2) М: Теленков, Некрасов, Башинский, Остапенко, Чумак, Черножицкий, Божий, Сентябов, Радомский, Черников, Шовкун. Н2: Чумак, Минин, Скидан, Барский, Ляшевский, Витенко (Студенко, 58), Чаус (Змиевский, 69), Швец, Пасичнык (Измалков, 46), Кучеренко (Бурахович, 46), Бардадым (Морозов, 58). Удаление: Теленков, 37. Голы: Кучеренко, 42, Бардадым, 45, Студенко, 62, 68, Морозов, 64, Измалков, 73, 84, Ляшевский, 79.

На 37-й минуте произошел эпизод, фактически решивший исход встречи. Нарушение вратаря хозяев Теленкова против игрока «Николаева-2» главный арбитр встречи трактовал как «фол последней надежды». Учитывая, что второй номинальный вратарь «Металлурга» Шовкун вышел в основе и уже был заменен к тому времени, место в рамке ворот занял полевой игрок Радомский.

Николаевцы ещё в первом тайме реализовали свое численное преимущество: сначала гостей вывел вперед Кучеренко, а за несколько мгновений до свистка об окончании первой половины встречи счёт удвоил Бардадым – 0:2. Во втором тайме николаевцы полностью доминировали на стадионе «Металлурга», после чего в воротах хозяев оказалось ещё шесть мячей.

Напомним, что ранее николаевский «Судостроитель» проиграл девятый матч подряд.