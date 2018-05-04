«Нико-Баскет» занял третье место в высшей лиге – болельщиков приглашают на чествование команды

«Нико-Баскет» 3 мая в третий раз обыграл БК «Ровно» и выиграл серию за третье место в высшей лиге чемпионата Украины по баскетболу.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Ровно» - «Нико-Баскет» - 63:72 (18:13, 19:16, 15:29, 11:14) Р: Тимощук 12, Федорчук 9, Дубнюк 8+8 подборов. НБ: Адедиран 21+10 подборов, Ожегов, 16, Горобченко 12+10 передач, Гуменюк 12+8 подборов, Заплотинский 6+10 подборов, Штанько 5, Липко, Берестнев, Вершинин.

«Третья, как оказалось решающая, игра проходила в городе Ровно. С первых минут матча стало ясно, что хозяева не собираются сдаваться, даже учитывая то, что проигрывали в серии 2:0. По ходу всего матча николаевская команда отставала от соперников на 15 очков. Но мудрые решения тренерского штаба и сумасшедшая самоотдача игроков на площадке позволили николаевцам одержать победу в этом непростом поединке, заработав тем самым бронзовые медали чемпионата», - сообщили в пресс-службе.

Также отметим, что в субботу, 5 мая, в 18:00 всех болельщиков николаевского баскетбола приглашают на чествование и награждение команды, которое состоится в СК «Надежда».