Первая «ракетка» Украины Свитолина выиграла поединок в первом круге турнира в Мадриде

Элина Свитолина Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина обыграла французскую теннисистку Ализе Корне в первом круге турнира WTA Premier Mandatory в Мадриде.

Об этом сообщает NikSport.

Результат поединка, завершившегося на корте арены Estadio Manuel Santana, - 6:2, 6:2. Во втором сете Элина уступала 0:2, но затем выиграла шесть геймов подряд. В следующем матче Свитолина, под 4-м номером, встретится с победительницей пары Барбора Стрыцова (Чехия) - Карла Суарес Наварро (Испания).

В одиночном раунде этих соревнований также будут играть украинки Леся Цуренко и Марта Костюк. Их соперницы - Петра Квитова из Чехии и испанка Лара Аррубаррена соответственно. В парной комбинации от нашей страны выступят Екатерина Бондаренко и сестры Людмила и Надежда Киченок.

Отмечается, что призовой фонд турнира - 6 миллионов 685 тысяч 828 евро.

Ранее сообщалось, что одесская теннисистка Свитолина вышла в 1/4 финала Australian Open.