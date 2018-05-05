Первая «ракетка» Украины Свитолина выиграла поединок в первом круге турнира в Мадриде

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Элина Свитолина
Первая «ракетка» Украины Элина Свитолина обыграла французскую теннисистку Ализе Корне в первом круге турнира WTA Premier Mandatory в Мадриде.

Об этом сообщает NikSport.

Результат поединка, завершившегося на корте арены Estadio Manuel Santana, - 6:2, 6:2.  Во втором сете Элина уступала 0:2, но затем выиграла шесть геймов подряд.  В следующем матче Свитолина, под 4-м номером, встретится с победительницей пары Барбора Стрыцова (Чехия) - Карла Суарес Наварро (Испания). 

В одиночном раунде этих соревнований также будут играть украинки Леся Цуренко и Марта Костюк. Их соперницы - Петра Квитова из Чехии и испанка Лара Аррубаррена соответственно. В парной комбинации от нашей страны выступят Екатерина Бондаренко и сестры Людмила и Надежда Киченок.

Отмечается, что призовой фонд турнира - 6 миллионов 685 тысяч 828 евро.

Ранее сообщалось, что  одесская теннисистка Свитолина вышла в 1/4 финала Australian Open.

Людмила Жерновская

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