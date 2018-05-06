Легендарного футбольного тренера Алекса Фергюсона госпитализировали с инсультом

Бывший тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон попал в больницу и перенес срочную операцию из-за кровоизлияния в мозг.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Корреспондент».

В официальном заявлении «Манчестер Юнайтед» отмечается, что операция прошла очень хорошо, однако ему понадобится интенсивная терапия для выздоровления.

По информации газеты, легендарный 76-летний экс-тренер был доставлен в больницу утром 5 мая.

Напомним, под руководством Фергюсона «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Англии и дважды выигрывал Лигу чемпионов. Шотландец тренировал футболистов клуба с 1986 по 2013 годы.

Под руководством Фергюсона «Юнайтед» выиграл больше трофеев, чем за всю свою предыдущую столетнюю историю. Алекс Фергюсон является самым титулованным тренером в истории британского футбола, занимает первое место в списке лучших тренеров всех времён и народов по версии World Soccer и ESPN FC.