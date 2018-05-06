«Нико-Баскет» хочет выйти в Суперлигу – клуб обзавелся президентом и попечительским советом

Николаевская баскетбольная команда «Нико-Баскет» собрала попечительский совет клуба. Кроме того, президентом клуба стал Андрей Черепанов, который ранее многие годы был президентом МБК «Николаев».

Об этом сообщает «НикСпорт».

В субботу, 5 мая состоялась встреча игроков «Нико-Баскета» с болельщиками. Баскетболисты по итогам сезона завоевали третье место в чемпионате Украины среди команд высшей лиги. А награду лучшего защитника в чемпионате получил Михаил Горобченко.

- Я очень люблю эту команду. Мне очень интересно наблюдать за тем, как они изо дня в день становятся лучше. Уверен, пройдет 5-6 лет, и они станут лучшими игроками баскетбольной лиги. Мы всей командой живем большой семьей, стараемся жить семейными ценностями. Наши болельщики – тоже наша семья. Ваша поддержка помогла нам в победах, около 1000 зрителей на матче с «Говерлой» - наши игроки никогда не играли при такой аудитории, - сказал главный тренер «Нико-Баскета» Валентин Берестнев.

Валентин Берестнев Юный болельщик команды Андрей Черепанов

После чего Берестнев представил общественности нового президента клуба в лице Андрея Черепанова и вице-президента Андрея Турицу – директора Николаевского центра «Тойота».

- Команда нашла своих спонсоров только благодаря своей игре. Бизнесмены готовы вкладывать деньги в наш клуб. После победы «Нико-Баскета» был создан совет попечителей и спонсоров команды.

Попечительский совет клуба возглавил Юрий Кормышкин – бизнесмен, депутат Николаевского областного совета. Также в совет вошли первый вице-мэр Николаева Владимир Крыленко, народный депутат Украины Борис Козырь, депутат Николаевского городского совета Вячеслав Карцев, генеральный директор ООО «Терминал-Укрпищесбытсырье» Владимир Фалько, председатель наблюдательного совета компании «Український будівельник» Василий Капацына, глава наблюдательного совета группы компаний «ПАЕК» Ростислав Данильченко, игрок сборной Украины и баскетбольного клуба «Монако» Сергей Гладырь, а также новоиспеченный ректор НУК им. адмирала Макарова Евгений Трушляков.

- Благодаря этим людям хотим развивать нашу команду. Структурно и финансово мы готовы к Суперлиге, думаю, мы обречены на успех, - заявил Андрей Черепанов.

В ходе беседы стала известна и новая концепция Нико-Баскета – это развитие сугубо николаевских игроков и украинского баскетбола.