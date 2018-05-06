МФК «Николаев» в гостях всухую проиграл черниговской «Десне»

В чемпионате первой лиги МФК «Николаев» 6 мая в гостях проиграл черниговской «Десне».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу «Николаева».

«Десна» - МФК «Николаев» - 3:0 Д: Литовка, Сидоренко, Головко, Мостовой, Ермаков (Мельник, 83), Огиря (Гадрани, 83), А.Фаворов (Арвеладзе, 71), Коберидзе, Безбородько, Банасевич, Чумак (Волков, 71). МФК: Попович, Попов, Чучман, Цебро, Рогозинский, Ковалев, Дмитренко (Назаренко, 61), Бондаренко (Садоха, 65), Берко (Мартян, 46), Герасимец, Сикорский (Авраменко, 46). Голы: Безбородько, 4, 85, Чумак, 67. Предупреждения: А.Фаворов – Чучман, Герасимец.

Уже на четвертой минуте встречи Безбородько откликнулся на передачу партнера и не оставил шансов Поповичу – 1:0. В дальнейшем хозяева продолжали нагнетать обстановку и атаковать: к примеру, хороший момент был у Ермакова, но мяч разминулся со штангой ворот николаевцев.

Гости ответили моментом Попова, но на месте был Литовка. В целом, подопечные Забранского пытались навязать оппонентам свой футбол, но пройти последнюю линию обороны так и не сумели.

Во второй половине встречи черниговцы имели несколько реальных шансов забить (Безбородько, Фаворов, Волков, Мостовой не переиграли кипера гостей Поповича), а два из них завершились мячами. Сначала Чумак воспользовался передачей Фаворова и удвоил преимущество своей команды, а под конец встречи Безбородько оформил дубль (ассист в активе Арвеладзе). 0:3 – МФК «Николаев» ничего не смог противопоставить черниговской «Десне».

Напомним, ранее сообщалось, что МФК «Николаев» устроил голевую «перестрелку» и сыграл вничью с «Рухом».