Главой попечительского совета команды «Нико-Баскет» стал депутат облсовета Кормышкин

Поддержка созидателей – это инвестиция в будущее. «Нико-Баскет» – молодая команда, основной костяк которой составляют николаевцы, и своей последней победой они доказали также огромное желание развиваться и достигать более высоких целей.

Об этом заявил глава политической партии «Наш Край» в Николаевской области Юрий Кормышкин после представления нового состава Попечительского совета баскетбольной команды «Нико-Баскет», передает пресс-служба партии.

Отмечается, что главой Попечительского совета был избран Юрий Кормышкин.

«Я знаю насколько молодым людям, начинающим спортивный путь, важно иметь поддержку. Соглашаясь на столь ответственную роль, как быть главой Попечительского совета «Нико-Баскет», я осознаю свою причастность к тому, какой будет эта команда завтра. И искренне надеюсь на то, что новый сезон принесет игрокам новые победы, а городу Николаеву славу баскетбольной столицы», – рассказал Кормышкин, почему согласился поддержать «Нико-Баскет».

Также сообщается, что 5 мая в спортивной школе «Надежда» в кругу болельщиков и спортсменов прошло чествование баскетболистов и тренеров команды «Нико-Баскет», которая завоевала бронзовые медали Чемпионата Украины в высшей лиге.

«Я видел, как горят глаза у этих ребят, я видел с какой гордостью главный тренер команды Валентин Берестнев рассказывал о каждом игроке, о каждой игре. Я видел болельщиков, которые пришли в этот зал, аплодировали стоя и выкрикивали имена своих любимых игроков с благодарностью за бронзовые медали и достойные игры. Я верю в то, что если не только играть командой, но и командой развивать баскетбольный клуб совместно с игроками, бизнесом, представителями власти, то и результат будет на достойном уровне», – добавил депутат.

Юрий Кормышкин отметил, что «Нико-Баскет» – это всего лишь малая часть всего большого спортивного кластера, который сегодня необходимо развивать и поддерживать. Особое внимание, по его словам, сегодня стоит уделять и развитию спорта в сельской местности. По его мнению, это необходимо для того, чтобы в условиях реформы децентрализации и перехода полномочий на уровни ОТГ, основной концептуальный документ, который определяет уровень финансирования, а следовательно и методы пополнения бюджета на эти направления, был не старым и «остаточным», а новым и перспективным. Ведь целевые программы разрабатываются в основном на несколько лет.

«К сожалению, необходимо признать, что за десятки лет не было в нашей области прецедента, когда бы муниципальные целевые программы оказывали усиленную поддержку развитию спорта. Многие годы это направление финансируется по остаточному принципу, а как результат – практически нулевая спортивная инфраструктура как в городе Николаеве, так и в городах областного подчинения.

Что касается развития спорта на селе, то там еще даже поле не вспахано, не говоря уже о каких-то системных вещах. С коллегами по фракции в Николаевском областном совете мы решили, что «Наш Край» возьмется в 2018 году за пересмотр всех без исключения целевых программ, в том числе и тех, которые отвечают за развитие спорта, поддержки юных спортсменов, улучшение материально-технической базы, а также системы подготовки спортсменов. И пусть спорт для местных советов – не приносит пополнения в бюджет, для бизнеса не дает прибыли. Спорт – это наша с вами инвестиция в будущее не только нашего края, но и Украины в целом. Мне хочется, чтобы наши спортсмены наконец-то начали зарабатывать медали не вопреки, а благодаря», – резюмировал Юрий Кормышкин.

Напомним, что 5 мая состоялась встреча игроков «Нико-Баскета» с болельщиками. Баскетболисты по итогам сезона завоевали третье место в чемпионате Украины среди команд высшей лиги. А награду лучшего защитника в чемпионате получил Михаил Горобченко.