В Киеве открыли огромную клумбу, посаженную в честь николаевского олимпийского чемпиона

В Киеве 7 мая торжественно открыли цветочную клумбу «Олимпийское золото» в честь чемпиона Зимней олимпиады по фристайлу, николаевца Александра Абраменко.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на сайт «44.ua».

Цветочное панно «Олимпийское золото» появилось возле станции метро «Левобережная». Его создали специалисты местного коммунального предприятия.

На торжественном событии, кроме самого Абраменко, были известные спортсмены Жан Беленюк, Илья Кваша, Валерий Андрейцев и Елена Пидгрушная.

Напомним, ранее сообщалось, что чемпион Абраменко за деньги от государственной награды купил машину.