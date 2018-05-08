Уроженец Николаева сыграет за сборную Австралии на чемпионате мира по футболу

Сборная Австралии по футболу огласила предварительный состав на чемпионат мира-2018. В списке нашлось место Никите Рукавице, который родился в Украине и до 14 лет выступал в составе юношеской команды «Николаева».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Телеграф».

Рукавица является воспитанником ДЮСШ «Торпедо». В возрасте 14 лет он переехал в Австралию и стал игроком «Перт Глори» забив 16 голов. Помимо этого, он выступал за европейские клубы «Майнц», «Франкфурт», «Твенте», «Руселар» и «Герту».

В настоящее время он является нападающим израильского клуба «Маккаби» из Хайфы. В 2010 году Никита, которому сейчас 30 лет, уже выступал за Австралию на чемпионате мира в ЮАР.