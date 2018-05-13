Украинский боксер Ломаченко нокаутировал Линареса и завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории

Украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) отобрал титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линареса (44-4, 27 КО КО) из Венесуэлы.

Об этом сообщает «NikSport».

Колоссальное преимущество соперника в антропометрии и массе (в ночь боя вес Ломаченко — 62,6 кг / Линареса — 69 кг) украинец компенсировал скоростью, подвижностью и невероятной функциональной подготовкой.

Во 2-м раунде Ломаченко отметился отличной комбинацией — сперва обработал корпус Линареса, а затем пробил апперкотом в голову. Линарес пытался удерживать украинца на дистанции джебом, но тот здорово сокращал расстояние.

Начиная с 4-го раунда Линарес начал собирать коллекцию предупреждений от рефери: за удары по затылку, за захват рук и за удары ниже пояса. Чемпион устал и начал замедляться, а в концовке 5-го раунда Ломаченко окончательно завладел преимуществом.

В концовке 6-го раунда Ломаченко неожиданно пропустил правый прямой и оказался в нокдауне. Попыток завершить бой досрочно Линарес не предпринимал. Несколько следующих раундов прошли преимущественно в позиционной борьбе с минимальным преимуществом украинца, а в 9-м раунде лучше был Линарес.

В 10-м раунде бой завершился — град атак украинца и хук по корпусу опрокинул Линареса на канвас. Сил продолжить поединок у венесуэльца не осталось.

Напомним, ранее известный американский журнал признал Ломаченко лучшим боксером мира в 2017 году.