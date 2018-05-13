Украинский шпажист Никишин завоевал «серебро» на этапе кубка мира в Париже

Украинский шпажист Богдан Никишин завоевал серебряную награду на этапе Кубка мира по фехтованию в Париже.

Об этом проинформировали в Национальном олимпийском комитете Украины, передает «NikSport».

«Богдан Никишин - серебряный призер этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах в Париже!», - сказано в сообщении.

Украинец в стартовом поединке победил одним уколом испанца Юлена Перейру (14:13), в 1/16 финала с минимальным перевесом обыграл Квон Ен Чжуна (5:4) из Южной Кореи, а впоследствии разобрался с венесуэльцем Франциско Лимардо, завершив бой со счетом 9:1. Кроме того, Никишин оказался сильнее американца Кертиса Макдональда (15:10).

В 1/2 финала украинец победил южнокорейского спортсмена Пак Кен Ду (15:9), а в решающем поединке проиграл двукратному чемпиону мира Николаю Новоселову (13:15) из Эстонии.

Для Никишина эта медаль стала четвертой в нынешнем сезоне. Ранее украинский спортсмен завоевал две серебряные награды на этапах Кубка мира в швейцарском Берне и немецком Хайденхайме, а также золотую медаль в Ванкувере.

Напомним, украинский боксер Ломаченко нокаутировал Линареса и завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории