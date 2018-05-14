Президент ФФУ Павелко дал «поиграть» с кубком Лиги чемпионов дочери своей сожительницы

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко «отдал» Кубок Лиги Чемпионов своей падчерице Лизе Чаус.

Соответствующее фото опубликовано в одном из пабликов Facebook, передает «NikSport».

«Когда бюджет Федерации Футбола считаешь своим собственным карманом, то почему не считать Кубок лиги чемпионов игрушкой для любимой дочурки?» - пишет автор публикации.

По данным источника, фото сделано в люксовом Рейндж Ровере Екатерины Чаус - гражданской супруги президента ФФУ.

Также в соцсети похвасталась фото с трофеем и дочь главы ФФУ - Андрея Павелко - Анастасия.

Напомним, ранее сообщалось, что скандальный глава САП Холодницкий ходил в церковь вместе с фигурантом расследования НАБУ нардепом Дубневичем и главой ФФУ Андреем Павелко.