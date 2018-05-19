В Николаеве пройдут благотворительные соревнования «Сила духа – сила жизни»

Николаевский детский каратэ-клуб «Олимпик» приглашает всех детей на благотворительные соревнования «Сила духа – сила жизни» и настоящий спортивный праздник на свежем воздухе.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на организаторов события.

Гостей ждут спортивные конкурсы по возрастам, подарки каждому участнику, сладкие призы, запуск шаров в небо и ещё много чего интересного и весёлого. Все вырученные деньги на этом мероприятии будут направлены для онкобольных детей Николаевской областной детской клинической больницы. Мероприятие проводится при поддержке городского головы Николаева. Минимальная стоимость участия – 150 гривен.

Участие в эстафете могут принимать абсолютно все детки, не только спортсмены клуба «Олимпик». Регистрация на спортивный праздник по ссылке.

Дата мероприятия – 26 мая, начало в 9:00, место проведения – Николаевский муниципальный коллегиум имени В.Д. Чайки. Срок регистрации на праздник – до 22 мая. Телефоны для регистрации: 095 287 00 38, 063 696 55 98.