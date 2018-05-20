МФК «Николаев» проиграл «Авангарду» и закончил чемпионат на десятом месте

МФК «Николаев» 19 мая не смог в последнем туре сезона привезти домой очки из Краматорска, уступив местному Авангарду.

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Авангард» - МФК «Николаев» - 2:1 А: Денчук, Ульянов, Лобов, Воробей, Нечипоренко, Полюлях (Емец, 90+1), Шершень, В. Шарай (Швыдкий, 65), Собко, (Даудов, 76), С. Шарай (Демченко, 57), Иващенко (Кириенко, 51). МФК: Старченко, Попов, Чучман, Цебро (Назаренко, 58), Рогозинский, Дмитренко (Бондаренко, 62), Герасимец (Мартян, 69), Семенина, Ковалев, Берко (Шарабура, 52), Авраменко. Голы: Иващенко, 25, Кириенко, 68 – Чучман, 82. Предупреждения: Лобов, 25; Берко, 34, Бондаренко, 76.

«Авангард» в случае победы над «Николаевом» и осечки конкурентов мог выйти на шестое место в таблице, что стало бы рекордом в истории клуба. Поэтому команда Александра Косевича не сбавляла обороты и активно шла вперед. Шарай, Иващенко и Полюлях имели возможности забить, но мяч в ворота не шел. Но на 25-й минуте матча Иващенко все же нашел брешь в обороне гостей и вывел свою команду вперед – 1:0.

Николаевцы начали огрызаться лишь после перерыва. Прицельно бил Ковалёв – мимо. Старался Авраменко, брал инициативу на себя Семенина, ускорили темп игры Шарабура, Бондаренко и Мартян. Но к этому времени «Авангард» был впереди уже на два мяча: опытный Кириенко замкнул подачу с углового.

«Корабелы» сумели провести мяч престижа: это капитан гостей Чучман был первым, кто разобрался в суматохе после стандарта и отквитал один гол - 2:1. Но на большее команда Руслана Забранского в этом матче не была способна.

МФК «Николаев» завершает сезон тремя поражениями и финиширует на десятом месте по итогам 34-х туров первой лиги Украины по футболу.