Украинская теннисистка Свитолина обыграла первую ракетку мира и победила на престижном турнире в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина 20 мая выиграла престижный теннисный турнир WTA «Premier 5» в Риме с призовым фондом $3,3 миллиона.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Украинскую правду».

В финальном матче украинка в двух сетах одолела первую ракетку мира румынку Симону Халеп. В первом сете Свитолина просто «не заметила» соперницу на корте, выиграв партию 6:0, на что ей понадобилось всего 19 минут. Свою первую подачу румынка смогла взять только через 25 минут после начала поединка. Но уже в третьем гейме Свитолина сделала брейк и повела в счете. К концу сета теннисистки по очереди брали свои подачи, что в конце концов, привело Элину к победе – 6:4.

Таким образом, Свитолина защитила свой титул в Риме: в прошлом году украинка также выиграла этот турнир. Тогда в финале украинка так же переиграла Халеп.