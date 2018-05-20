Американский футбол вернулся в Николаев – «Викинги» под проливным дождем обыграли «Ястребов»

В воскресенье, 20 мая, николаевская команда по американскому футболу «Викинги» в домашнем матче одолела «Ястребов» из Белой Церкви.

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Викинги» - «Ястребы» - 26:20

Открытие сезона в чемпионате Топ Лиги состоялось на стадионе ДЮСШ №3. Выйдя на поле, николаевцы сразу же взяли инициативу в свои руки. В начале первого периода 26-й номер доставил мяч в зачётную зону «Ястребов» - есть первый тачдаун! Дальнейший ход игры в целом проходил под диктовку «Викингов», которые успешно продолжали набирать очки. За первую четверть они занесли еще один тачдаун, но не сумели добыть дополнительные баллы в двухочковых реализациях.

Впрочем, они исправились после третьего тачдауна и пополнили свою копилку 8 очками за один драйв. А в третьем периоде николаевцы еще раз занесли мяч в зачетную зону и довели счет до 26:0.

Все едва не изменилось в четвертом периоде, когда «Викинги» не показали удачных комбинаций и преимуществом на поле завладели гости. За 15 минут футболисты из Белой Церкви отыграли 20 очков – три тачдауна и одна двухочковая реализация. Но николаевцы сумели удержать преимущество.

Николаевские «Викинги» одержали первую победу в чемпионате Украины по американскому футболу, и даже ливень, под который попали футболисты и зрители, не помешал показать зрелищную игру.

Президент и играющий тренер «Ястребов» связывает проигрыш своей команды с тяжелым переездом из Киева в Николаев, плюс он посетовал на кадровые потери в рядах своей команды.

А лидер «Викингов» (90-й номер) Владимир Козлов отметил, что результатом его команда довольна, но главными преградами на пути к победе стали непогода и поле, которое после 5 минут ливня превратилось в болото. Изначально игра должна была состояться на синтетическом поле стадиона в парке Победы.

- Мы уже который год добиваемся играть на стадионе в парке Победы, но в Николаеве все боятся американского футбола, боятся, что мы испортим искусственное покрытие. Но по определенным соглашениям надеемся, что следующая игра уже пройдет в лучших условиях в парке Победы, - прокомментировал Владимир.

Напомним, что в прошлом сезоне николаевские «Викинги» завоевали бронзовые медали «Дивизиона С».