Горячая распродажа летних абонементов в тренажерном зале СК Легион

Спортивный клуб Легион проводит акцию на приобретение абонементов на Безлимитное посещение тренажерного зала в летний период по очень выгодной цене - всего за 650 гривен.

Об этом говорится в сообщении спортклуба.

«Позаботьтесь о своем активном лете заранее! Акционное предложение от СК Легион - отличный шанс поддерживать свою спортивную форму в течении всего лета! Больше не надо подсчитывать оставшиеся тренировки и ежемесячно покупать абонементы. Купив один раз абонемент со скидкой, Вы до 31 августа без ограничений посещаете наш зал, при этом сэкономив 550 гривен. Приятный бонус! Летний Безлим начинает действовать уже со дня покупки! Просто приходите к нам с 21 по 27 мая за своим Безлимом и начинайте заниматься. Поспешите, количество акционных абонементов ограничено!» – отмечают в СК.

Спортивный клуб Легион предлагает оптимальный набор кардио и силовых тренажеров, чистые раздельные душевые и раздевалки, возможность заниматься как самостоятельно, так и с тренером. Тренеры зала имеют опыт проведения тренировок как для снижения лишнего веса, так и для набора массы.

«Приходите к нам на тренировки! Ведь спорт это не только хороший внешний вид, но и Ваше здоровье!» - говорится в сообщении клуба.

Тренажёрный зал работает:

с понедельниа по субботу - с 8.00 до 22.00

в воскресенье - с 9.00 до 19.00

Подробности узнавайте в социальных сетях Instagramи Facebook, а также по т.0982810068э

Адрес: улица Спасская 1, здание Проектного института (пересечение улицы Артиллерийской и улицы Спасской, вблизи ННУ им.Сухомлинского).