Главный тренер МФК «Николаев» утверждает, что ни у клуба, ни у него лично обысков не было

Главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский опроверг информацию о том, что в расположении клуба и у него лично проводились обыски с целью разоблачения договорных матчей

Об этом сообщает NikSport.

Как стало известно сегодня, в Украине началась массовая облава на организаторов договорняков. Под подозрение пали игроки, тренеры, арбитры, и президенты команд Премьер, Первой и Второй лиги.

Правоохранительные органы провели более 50 обысков в 9 областях Украины. По информации издания Ua-football в этот список попал главный тренер николаевских "корабелов" Руслан Забранский.

В комментарии НикСпорту Руслан Михайлович заявил о том, что обыски со стороны правоохранительных органов в рядах МФК «Николаева» не проводились.

«Никаких обысков не было. Ни у меня лично, ни у игроков, ни у руководства клуба», - заявил он.

Напомним, что в Украине началась массовая облава на организаторов договорных матчей. Под подозрением игроки, тренеры, арбитры, и президенты команд.

Стоит отметить, ранее сообщалось, что главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский на пресс-конференции после проигранного матча 26-го тура в первой лиге против ФК «Ингулец» (0:3) рассказал, что на крупное поражение его команды была поставлена ​​большая сумма.