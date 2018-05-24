Легенда «Милана» и украинская футболистка в Киеве представили трофеи Лиги Чемпионов

В Киеве 24 мая гостям фан-зон представили кубки мужского и женского турнира Лиги Чемпионов.

Об этом сообщает корреспондентка «Николаевского спорта».

Главными героями мероприятия стали Кафу – легенда «Милана», двукратный чемпион мира в составе Бразилии и амбассадор УЕФА, совместно с известной украинской футболисткой Ией Андрущак. Вместе с мэром Киева Виталием Кличко они прошлись с кубками по Крещатику под гимн Лиги Чемпионов.

В Киеве для футбольных болельщиков открыли городок «Фестиваль чемпионов». А на Контрактовой площади для болельщиков установят большой экран в фан-зоне.

В мероприятиях принимает участие и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий – вице-президент Федерации футбола Украины. «Инсайдер» пишет, что он взял два дня отпуска, чтобы поучаствовать в торжествах, приуроченных к финалу Лиги Чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что правопорядок во время финала ЛЧ в Киеве будут охранять 12 тысяч силовиков и английская полиция.