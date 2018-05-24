«Лион» в овертайме разгромил «Вольфсбург» и третий раз подряд выиграл женскую Лигу Чемпионов

Французский «Лион» отыгрался и разгромил «Вольфсбург» в овертайме финала женской Лиги Чемпионов, который проходил 24 мая в Киеве.

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Вольфсбург» - «Лион» - 1:4 В: Шульт, Фишер, Гуннарсдоттир, Блессе, Попп, Маритц, Пайор, Дикенманн, Хардер, Хансен, Госслинг. Л: Буадди, Ренар, Баха, Кумагаи, Майри, Ле Соммер, Марошан, Хегерберг, Броунз, Анри, М’Бок Бати. Голы: Хардер, 93 – Анри, 98, Ле Соммер, 99, Хегерберг, 103, Абили, 116. Удаление: Попп, 96.

Основное время закончилось нулевой ничьей, а главные события матча случились после того как Хардер открыла счет. Почти сразу же немецкие футболистки остались в меньшинстве, чем воспользовался «Лион». Три гола еще до конца первого экстратайма и завершающий штрих от Абили принесли француженкам третью победу подряд в женской Лиге Чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что легенда «Милана» и украинская футболистка в Киеве представили трофеи Лиги Чемпионов.