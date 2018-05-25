В Киеве пограничники с разрисованными лицами в аэропорту встретили финалистов Лиги чемпионов

В четверг, 24 мая, в Киев прибыли футболисты «Реал Мадрида» и «Ливерпуля». Их встретили украинские пограничники с разрисованными лицами.
Онлайн-трансляции встреч велись на странице Госпогранслужбы в Facebook, передает «NikSport».
Клуб из Испании пограничники оформили в авиационном пункте пропуска «Борисполь», а команду из Англии - в «Жулянах».
«Пограничный контроль обеих команд осуществлялся на приоритетной основе. У трапов самолетов финалистов уже встречали пограничники с заранее заявленными списками. Это значительно ускорило процедуру пограничного контроля и сэкономило время. Оформление произошло на месте», - говорится в сообщении.
Футболисты «Реала» были одеты в официальные костюмы. Что касается футболистов «Ливерпуля», то они предпочли клубные спортивные костюмы.
Во время встречи главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу у трапа самолета вручили украшенный украинский каравай.
Стоит отметить, что представители Госпогранслужбы Украины встречали гостей с разрисованными в цвета клубов лицами.
Отметим, что ранее сообщалось, что сотрудники полиции также будут встречать футболистов с раскрашенными лицами, однако позже эту информацию опровергли.
Напомним, легенда «Милана» и украинская футболистка в Киеве представили трофеи Лиги Чемпионов.