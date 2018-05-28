Николаевская теннисистка на престижном турнире «Роллан Гаррос» победила действующую чемпионку

В первом круге турнира Большого шлема «Роллан Гаррос» 24-летняя николаевская теннисистка Катерина Козлова, занимающая 66-ю строчку мирового рейтинга, легко справилась с Аленой Остапенко.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

Остапенко – 5-я ракетка мира и действующая победительница «Ролан Гаррос». Перед матчем букмекеры не сомневались в победе латвийской теннисистки. Коэффициент составлял мизерные 1,09, а на выходе Козловой в следующий раунд можно было хорошо заработать – 7,5.

Но вероятности не играют в теннис. Катерина уверенно провела весь матч и обыграла именитую соперницу в двух сетах. Если в первом Остапенко еще сопротивлялась (7:5), то во втором украинка не дала ни шанса – 6:2.

Козлова впервые прошла первый круг «Ролан Гаррос» и во втором сыграет с победителем пары Синякова – Азаренко. Остапенко – всего вторая теннисистка в Открытой эре (после 1968 года), уступившая в первом раунде во время защиты титула в Париже.

Напомним, что ранее Козлова добилась личного рекорда, но проиграла в финале турнира «Taiwan Open».