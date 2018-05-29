Вратарь «Ливерпуля» извинился перед болельщиками после финала Лиги чемпионов: «Мы вернемся и станем сильнее»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус принес свои извинения фанатам, которых он подвел двумя голевыми ошибками в финале Лиги чемпионов.
Свое обращение Кариус опубликовал в своем профиле в Instagram, сообщает «НикСпорт».
«До сих пор не сплю... сцены из матча пробегают в моей голове снова и снова ... я бесконечно извиняюсь перед своими товарищами по команде, перед вами фанаты «Ливерпуля», перед тренерами и персоналом. Знаю, что испортил всё и двумя чудовищными ошибками я подвёл вас всех. Как и говорил уже, всё что хочу сейчас, это повернуть время вспять, но к сожалению это невозможно. Вдвойне тяжело осознавать все это, когда мы знали, что можем побеждать «Реал Мадрид», что мы долго шли к этому и боролись и заслужили по игре».
«Спасибо огромное всем фанатам, которые приехали в Киев и прикрывали мою спину, и даже после игры вы остались верны команде. Мои ошибки не позволяют принимать такую поддержку как должное, но все это показывает, какая мы все большая семья. Спасибо вам всем, и помните, мы обязательно вернемся и станем сильнее», - написал Кариус.
Напомним, что ошибки Кариуса привели к двум голам «Реала», который победил «Ливерпуль» со счетом 3:1.