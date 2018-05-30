Николаевский футболист Юрченко покинул немецкий «Байер» и ищет новую команду

Николаевец Владлен Юрченко, который четыре года провел в леверкузенском «Байере», теперь ищет новую команду.

Об этом сообщает «НикСпорт».

За время выступлений в Германии Юрченко провел за «Байер» 18 матчей и забил 3 гола.

- Выступления в Байере были для меня серьезным опытом, и я этому очень рад, теперь нужно двигаться дальше… Я в форме. В конце сезона уже попадал в заявку, отыграл в нескольких товарищеских играх. Чувствую себя хорошо, сейчас в отпуске каждый день поддерживаю форму, в принципе проблем нет, - сказал футболист.

На вопрос о том, где он продолжит свою карьеру, Владлен ответил, что его агент «занимается этими вопросами».

Напомним, что в 2016 году Юрченко забил гол в Лиге чемпионов в матче с «Монако».