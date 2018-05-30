Быть чемпионом мира легче, чем мэром Киева, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что быть чемпионом мира по боксу легче, чем городским главой столицы Украины.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

- Скажу очень честно: намного легче быть чемпионом мира по боксу в тяжелом весе, чем мэром Киева. Потому что в политике нет правил. Здесь тебя бьют в спину, ниже пояса. Это очень тяжело. И ты ответственен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, – сказал Кличко.