Быть чемпионом мира легче, чем мэром Киева, - Кличко

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(0)   

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что быть чемпионом мира по боксу легче, чем городским главой столицы Украины.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

- Скажу очень честно: намного легче быть чемпионом мира по боксу в тяжелом весе, чем мэром Киева. Потому что в политике нет правил. Здесь тебя бьют в спину, ниже пояса. Это очень тяжело. И ты ответственен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, – сказал Кличко.

Напомним, что ранее мэр Киева на мотоцикле проверил качество ремонта Воздухофлотского проспекта.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийспорт