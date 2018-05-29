Проводить чемпионат мира по футболу в России - глупая идея, - МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус считает, что Россия будет использовать Чемпионат мира-2018 как элемент пропаганды.

Об этом сообщает «Radio Liberty»

По мнению чиновника, в стране все так или иначе связано с политикой. При этом Линкявичус назвал решение отдать ЧМ-2018 России – «глупой идеей».

- Проводить чемпионат мира в России - глупая идея, - заявил Линкявичус.

- Это нехорошо, потому что все в этой стране связано с политикой. Спорт и культура оказываются в центре внимания, потому что это хорошо для пропаганды, - отметил глава МИД Литвы.

Отметим, что сборная Литвы не попала на Чемпионат мира-2018, заняв пятое место из шести в отборочной группе F, где выступала с командами Англии, Словакии, Шотландии, Словении и Мальты. В 10 матчах подопечные Эдгараса Янкаускаса одержали 1 победу, 3 раза сыграли вничью, а также потерпели 6 поражений

Напомним, ранее в Белом доме призвали болельщиков не ехать на ЧМ-2018. Также ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал болельщиков и участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию.

Отметим, Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Национальная общественная телерадиокомпания Украины решила не транслировать турнир.