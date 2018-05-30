Николаевская теннисистка проиграла во втором раунде Роллан-Гаррос

Воспитанница николаевского тенниса Катерина Козлова 30 мая во втором раунде открытого чемпионата Франции проиграла чешке Катерине Синяковой.

Об этом сообщает «НикСпорт».

Козлова выиграла первый сет на тай-брейке, но уступила в двух следующих.

Катерина Козлова – Катерина Синякова – 7:6, 4:6, 4:6

А первая ракетка Украины Элина Свитолина без проблем идет дальше. Она в двух сетах обыграла Викторию Кузмову из Словакии – 6:3, 6:4.

Напомним, что в первом раунде Катерина Козлова обыграла действующую чемпионку Роллан-Гаррос.