Украинского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

Украинский теннисист Дмитрий Баданов пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи.

Об этом сообщает «NikSport».

После расследования матчей на турнирах серии Futures в 2015 году в Тунисе и 2016-м в Египте, Антикоррупционная служба Tennis Integrity Unit обязала к тому же 30-летнего спортсмена выплатить и штраф в размере 10 тысяч долларов.

Кроме того, украинец не сможет больше принимать участие в официальных теннисных турнирах.

Напомним, правоохранители разоблачили 35 футбольных клубов Украины, которые были привлечены к организации договорных футбольных матчей. По их данным, «футбольный бизнес» приносил организаторам заказных матчей огромные доходы, в игре на тотализаторе злоумышленники зарабатывали до 5 млн долларов в год.