Зинедин Зидан покинул тренерский пост «Реала»

Зинедин Зидан подал в отставку с поста главного тренера «Реала».

Об этом 45-летний французский специалист объявил на срочно созванной пресс-конференции, сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «РБК-Украина».

- Я решил не продолжать работу с командой, - сказал наставник. - Это неожиданный момент, но команде, чтобы она продолжала побеждать, нужны перемены, новый подход и рабочие методики. Поэтому я принял такое решение. Я с огромной любовью отношусь к этому клубу и его президенту, – заявил Зидан.

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что это «грустный день» для него, болельщиков и футболистов, и поблагодарил Зидана за «преданность и привязанность».

- Я не хочу, чтобы это стало нашим прощанием, я говорю «до свидания». Не сомневаюсь, что он вернется, – сказал Перес.

Под руководством Зидана мадридская команда выиграла три Лиги чемпионов подряд, Ла Лигу (2016/17), Суперкубок Испании-2017, Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и Клубный чемпионат мира (2016, 2017).