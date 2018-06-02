Зидан будет тренировать сборную Катара с зарплатой 50 миллионов евро в год

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавит сборную Катара, страны-хозяйки будущего чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Униан».

Сенсационное сообщение в своем Twitter огласил египетский бизнесмен Нагиб Савирис. Также он привел данные контракта Зидана с новыми работодателями.

- Зидан возглавит сборную Катара и начнет готовить ее к чемпионату мира-2022. Зарплата – 50 миллионов евро, контракт на четыре года. Деньги решают все? - написал Савирис.

Зинедин Зидан неожиданно объявил об отставке с поста главного тренера «Реала» накануне, 31 мая. За 5 дней до этого, в Киеве на НСК Олимпийский «Реал» под его руководством выиграл Лигу чемпионов УЕФА, обыграв в финале английский «Ливерпуль» со счетом 3:1.