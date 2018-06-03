Харлан на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях взяла «серебро»

Николаевская спортсменка Ольга Харлан завоевала «серебро» на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин, который состоялся в Тунисе.

Об этом он написала на своей странице в Facebook, передает издание «NikSport».

«Первое фото наглядно выражает мое состояние после индивидуальных соревнований на крайнем этапе Кубка Мира в Тунисе - уставшая, довольная и серебро! Не помню, чтобы когда-то у меня были такие напряженные бои с 1/16 и до самого финала», – написала спортсменка.

«Непросто и непривычно был перед полуфиналами иметь семичасовой перерыв, а еще фехтовать полуфиналы и финал на улице, где даже в 22:00 по местному времени температура воздуха была под +30 и сильная влажность. И все это в фехтовальном костюме и маске», – добавила спортсменка.

В то же время, как сообщают «Николаевские новости», Харлан уверенно победила Алехандру Бенитес Ромеро (Венесуэла) - 15:8 и разгромила Юлию Гаврилову (Россия) - 15:6.

В 1/8 финала николаевская саблистка с разницей в один удар одолела Арианну Эрриго - 15:14. Любопытно, но эта 30-летняя итальянка является олимпийской чемпионкой и восьмикратной чемпионкой мира в... рапире, а с недавних пор она решила заявить о себе и в сабле.

В четвертьфинале Ольга Харлан со счетом 15:13 победила действующую олимпийскую чемпионку Яну Егорян (именно эта россиянка, напомню, обыграла николаевскую спортсменку на Играх в Рио). В полуфинале Харлан вырвала победу у румынки Бьянки Паску - 15:14. А в схватке за «золото» с таким же счетом уступила француженке Манон Брюне.

Еще одна николаевская саблистка Александра Мамонтова отменно выступила в групповом раунде - пять побед в пяти боях! А вот в 1/32 финала она в борьбе уступила россиянке Дине Галиакбаровой - 12:15. В итоге 37-е место.

Напомним, ранее Ольга Харлан защитила титул чемпионки Украины.