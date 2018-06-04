Винницкие футбольные фанаты пришли на матч в футболках с изображением свастики

В ходе поединка между винницким футбольным клубом «Нива-В» и хмельницким «Агробизнесом» часть болельщиков первых надели на себя футболки с изображением свастики.

Об этом сообщает НикСпорт.

Так, свастика была нанесена на футболки красного цвета, образовывая флаг нацистской Германии. Сам поединок, который закончился со счетом 2:0, не имел никакого турнирного значения, а команда из Волочиска гарантировала себе выход в Первую лигу.

Также отмечается, что владельцем «Нива-В» является Генерал Службы безопасности Украины Василий Вовк.

Ранее сообщалось, что в Черкассах ультрас сорвали футбольный матч, в ответ их избила полиция.