За три дня до начала аукциона по продаже одного из зданий «Николаевского судостроительного завода» торги остановили

За три дня до начала аукциона по продаже одного из зданий и земельного участка площадью 6,924 га «Николаевского судостроительного завода» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара») торги были остановлены.

Соответствующая информация указана на странице лота в «Системе электронных торгов арестованного имущества».

Как сообщалось ранее, в стоимость объекта, который оценили в 52,3 миллиона гривен входили: административный бытовой корпус, достроенная набережная с берегоукреплением, железнодорожные пути, автодороги и некоторые другие помещения. 21 мая должен был состоятся аукцион, однако торги были остановлены.

Основанием для остановки торгов стало постановление об «отложении проведения исполнительных действий Отдела принудительного исполнения решений управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Николаевской области от 18.05.2018 ЗПП № 47200650».



Как известно, ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины продавало одно из зданий и земельный участок площадью 6,924 га «Николаевского судостроительного завода» (бывший «Судостроительный завод имени 61 коммунара») за 52,3 миллиона гривен. Тогда, начальник Главного территориального управления юстиции в Николаевской области Роман Возняк рассказывал, что взыскание задолженности по заработной плате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» включает в себя определенные процедуры, в том числе и возможность продажи имущества через аукцион.

В то же время госконцерн «Укроборонпром», в состав которого входит ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара), заявлял, что торги с целью реализации имущества , не соответствуют требованиям законодательства.