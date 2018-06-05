Экс-голкипер МФК «Николаев» служит пехотинцем во Французском Иностранном легионе

Бывший вратарь МФК «Николаев» Денис Бобров поступил во Французский Иностранный легион и служит миротворцем в Ливане.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Спортарену».

Бобров провел 278 матчей на всеукраинском уровне за восемь разных клубов.

- Пока я выступал в чемпионате Украины, в это время мой тесть служил уже во Французском Иностранном легионе. Именно с его подачи я решил попробовать что-то новое. Тем более, я поехал в период зимней паузы в футболе, так что если бы не вышло, вернулся бы назад… 8 ноября 2016 года я переступил порог Иностранного легиона. Пройдя все необходимые тесты (благо, футбольная подготовка дала о себе знать), подписал контракт на службу.

– Контракт рассчитан на 5 лет. Потом, если ты решишь остаться, и Легион будет в тебе заинтересован, то можешь продлевать. По сути, в общем, жизнь в войсках не стала для меня чем-то необычным. Практически идентичная система, как и в футболе: есть распорядок, дисциплина, каждый день спорт. Бегаем минимум по 8 км, и это в берцах и не всегда по хорошим дорогам, поэтому, когда футболисты говорят жесткое поле – смешно просто, - говорит Бобров.

Он говорит, что служит пехотинцем, официально получает 1300 евро ежемесячно, есть и премии.