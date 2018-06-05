Экс-голкипер МФК «Николаев» служит пехотинцем во Французском Иностранном легионе

Бывший вратарь МФК «Николаев» Денис Бобров поступил во Французский Иностранный легион и служит миротворцем в Ливане.
Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Спортарену».
Бобров провел 278 матчей на всеукраинском уровне за восемь разных клубов.
- Пока я выступал в чемпионате Украины, в это время мой тесть служил уже во Французском Иностранном легионе. Именно с его подачи я решил попробовать что-то новое. Тем более, я поехал в период зимней паузы в футболе, так что если бы не вышло, вернулся бы назад… 8 ноября 2016 года я переступил порог Иностранного легиона. Пройдя все необходимые тесты (благо, футбольная подготовка дала о себе знать), подписал контракт на службу.
– Контракт рассчитан на 5 лет. Потом, если ты решишь остаться, и Легион будет в тебе заинтересован, то можешь продлевать. По сути, в общем, жизнь в войсках не стала для меня чем-то необычным. Практически идентичная система, как и в футболе: есть распорядок, дисциплина, каждый день спорт. Бегаем минимум по 8 км, и это в берцах и не всегда по хорошим дорогам, поэтому, когда футболисты говорят жесткое поле – смешно просто, - говорит Бобров.
Он говорит, что служит пехотинцем, официально получает 1300 евро ежемесячно, есть и премии.
– Я служу в инфантери – по-нашему, в пехоте. В танк я не влезу, у французов танки маленькие, в парашютисты меня не взяли, т. к. есть операция на колене – пришлось в пехоту. Мне спокойнее по земле ходить. Физическая подготовка тут играет немалую роль: приходится на себе носить всю военную экипировку (броник, автомат) + рюкзак 15 кг, каска. И, конечно же, как у вратаря, помогает умение оставаться хладнокровным в любых ситуациях, - сказал футболист.