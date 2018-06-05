Расследованием инцидента с использованием фашисткой символики ультрас винницкой «Нивы» займется еще и СБУ

Для расследования случая использования фашисткой символики на матче «Нива-В» - «Агробизнес» привлекли сотрудников СБУ.

Об этом сообщил президент клуба Нивы-В Василий Вовк, передает «NikSport».

- Мы изучаем ситуацию, поскольку во время матча и после него каких-либо инцидентов, в том числе использование запрещенной символики, зафиксировано не было. К проверке сведений о фашистской символики подключилась СБУ, Нива предоставит все необходимые материалы и информацию ее работникам. Если факты подтвердятся, будем устанавливать виновных вместе с правоохранительными органами, и требовать привлечения к установленной законом ответственности. Мы отрицаем любые проявления фашизма, антисемитизма, расизма и т.д., и будем жестко реагировать на них. Это наша принципиальная позиция, - сказал Волк.