Николаевские и одесские спортсмены снова одержали победу на престижных европейских соревнованиях по кроссфиту

Сборная команда «Septem Crossfit» из Николаева и Одессы в очередной раз взяла победу на престижном командном соревновании по кроссфиту в категории Masters 35+.

Об этом сообщает «NikSport».

В турнире, который проходил 2-3 июня в городе Феррара (Италия), принимали участие более 500 участников (76 команд). Команда «Septem Crossfit» в составе Валерия Киселя (Николаев), Александра Ярощука, Нелли Обиходенко и Ларисы Кирпичевой (Одесса) стала победителем на этих соревнованиях.