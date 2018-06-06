Николаевские и одесские спортсмены снова одержали победу на престижных европейских соревнованиях по кроссфиту

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Сборная команда «Septem Crossfit» из Николаева и Одессы в очередной раз взяла победу на престижном командном соревновании по кроссфиту в категории Masters 35+.

Об этом сообщает «NikSport».

В турнире, который проходил 2-3 июня в городе Феррара (Италия), принимали участие более 500 участников (76 команд). Команда «Septem Crossfit» в составе Валерия Киселя (Николаев), Александра Ярощука, Нелли Обиходенко и Ларисы Кирпичевой (Одесса) стала победителем на этих соревнованиях. 

«В течение двух дней среди атлетов определялись лучшие коллективы, компетентные не только во всех 10 физических качествах, но и умеющие работать в команде. Слаженная работа Ярощука Александра, Кисель Валерия, Обиходенко Нели и Кирпичевой Ларисы позволила атлетам, как и в прошлом году, занять высшую ступень пьедестала почета. Опыт международных соревнований, кондиционное превосходство и техническое мастерство привели команду к победе во всех пяти комплексах турнира с максимально возможным количеством очков. Флаг Украины снова (в четвертый раз за два года ) над головой у чемпионов», - говорится в сообщении.

Анатолий Чубаченко

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