Команду николаевских налоговиков наградили за участие в I Спартакиаде ГФС

6 июня состоялись торжественные собрания, по случаю подведения итогов спортивных достижений сборной команды Главного управления ГФС в Николаевской области и Николаевской таможни ГФС в I Спартакиаде ГФС, которая недавно состоялась в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Спортивная команда Николаевщины продемонстрировала высокий уровень физической подготовки в соревнованиях по мине-футболу, пляжному волейболу, гиревому спорту, настольному теннису, боулингу и стрельбе.

В частности, сотрудница Николаевской таможни ГФС Анна Тебенко выборола ІІ место в соревнованиях по стрельбе среди женщин. Сотрудник Главного управления ГФС в Николаевской области Юрий Михайловский занял IV место по настольному теннису, аналогичного результата достиг сотрудник Главного управления ГФС в Николаевской области Евгений Федоринский в соревнованиях по гиревому спорту

На торжественном мероприятии начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица поздравил участников сборной команды со спортивными достижениями, пожелал не останавливаться на достигнутом и выразил уверенность в будущих победах. За весомые достижения в спортивных соревнованиях и в командных турнирах участников Спартакиады наградили благодарностями и денежными вознаграждениями.

Напомним, подполковника николаевской налоговой милиции, который служил в АТО, наградили отличием Президента.