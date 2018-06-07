«Сила и эстетичность»: портовики «Ника-Тера» завоевали золото в чемпионатах по пауэрлифтингу и бодибилдингу

Работники «Морского специализированного порта Ника-Тера» заняли призовые места на чемпионатах по пауэрлифтингу и бодибилдингу.

Об этом сообщает НикСпорт со ссылкой на пресс-службу ООО «МСП Ника-Тера».

Не первый год докер-механизатор ООО «МСП Ника-Тера» трёхкратный чемпион мира в жиме и становой тяге Ефим Степацкий защищает честь предприятия, родного города и всей страны на турнирах мирового уровня. А слесарь по ремонту подвижного состава порта Иван Косов стал бронзовым призёром престижного турнира Чемпионат Европы WABBA 2018 и чемпионом открытого Кубка Украины.

Руководство морского порта «Ника-Тера» старается поддерживать своих коллег, которые ответственно подходят к своей работе и хотят развиваться в спорте, а также популяризируют здоровый образ жизни.

«Мы гордимся спортивными достижениями наших сотрудников, - поделился первый заместитель начальника ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» Анатолий Дворник. – При этом мы всегда поддерживаем их, как морально, так и финансово, потому что понимаем, как это затратно готовиться к чемпионатам и выступать на престижных турнирах. Не каждый хочет после работы идти на тренировку, поэтому мы ценим это трудолюбие и целеустремлённость. Наш порт всегда выступает за развитие спорта и здоровый образ жизни, поэтому это направление и является одним из главных приоритетов нашей социальной».

Анатолий Дворник лично встретился со спортсменами, чтобы узнать из первых уст, как прошли чемпионаты, с какими трудностями сталкиваются спортсмены, что планируют дальше.

«На Чемпионате мира впервые выступал без экипировки, долго и усердно готовился к турниру, потому что в этом году хочу собрать все недостающие титулы во всех федерациях, - рассказал Ефим Степацкий. – После физически тяжёлого рабочего дня я иду на силовые тренировки, конечно, это сложно, но помогают мотивация, поддержка и уже сложившееся понимание, для чего это нужно и как лучше совмещать спорт, питание и работу. Огромная благодарность порту «Ника-Тера» за оперативную помощь и поддержку, потому что для спортсмена затратной частью является, как и подготовка к турниру, специальное питание, так и само участие в чемпионате и поездка в другой город», - добавил Ефим.

Кроме этого, докер-механизатор гордится своей супругой Татьяной, которая также стала чемпионкой в своём весе и третьей в абсолютном первенстве, а также выполнила норматив на мастера спорта международного класса. По словам Ефима Степацкого, именно жена в своё время уговорила супруга демонстрировать свои способности на турнирах.

В железнодорожном подразделении порта работает слесарь Иван Косов, который сам удивляется, как успевает и работать, и готовиться к соревнованиям.

«У меня каждый день тренировки, - рассказывает Иван. – Могу сказать, что не зря, потому что считаю большим прорывом для себя результаты, которые имею на сегодня. Я давно занимаюсь спортом, долгое время был в академической гребле, и только с осени 2016 года профессионально занимаюсь бодибилдингом. Конечно, у меня есть амбиции, как у любого спортсмена - стремлюсь к новым победам и, кроме этого, развиваюсь, как тренер, чтобы продвигать и дальше занятие культуризмом, силовым спортом и просто популяризировать здоровый образ жизни. Планирую готовится к началу нового сезона и показать себя на мире».





Иван Косов рассказал, как было не легко одержать победу и заработать золотую медаль на открытом Кубке Украины, его главным конкурентом стал индус в хорошей форме, а Ефим Степацкий поделился секретом, как завоевал также золото на 28-ом Чемпионате Мира по пауэрлифтингу и дал советы для всех, кто хочет достигать спортивных результатов - никогда не стыдиться просить помощи у других и задавать вопросы у тренера, у спортсменов, даже, если они когда-то станут вашими соперниками, потому что всегда нужно стремиться к большему и большему, не останавливаться на достигнутом, даже если вы уже стали первым.