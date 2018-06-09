«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» и стал чемпионом НБА

В Кливленде состоялся четвертый матч финальной серии плей-офф НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». «Голден Стэйт» победил и взял второй титул подряд.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

«Кливленд» – «Голден Стэйт» - 85:108 (25:34, 27:27, 13:25, 20:22) К: Джеймс (23+7 подборов+8 передач), Лав (13+9 подборов), Джей Ар Смит (10), Томпсон (6), Джордж Хилл (3), Худ (10+8 подборов), Нэнс (7+8 подборов), Грин (5), Жижич (4), Корвер (2), Осман (2), Кальдерон. ГС: Карри (37), Дюрэнт (20+12 подборов+10 передач), Томпсон (10), Грин (9 + 9 передач), Макги (6), Игудала (11), Белл (4), Янг (3), Ливингстон (2), Уэст (2), Луни (2), Пачулия (2), Маккоу. Серию выиграл «Голден Стэйт» – 4-0

Форвард «Уорриорз» Кевин Дюрэнт признан MVP финальной серии плей-офф-2018. Средние показатели Дюрэнта в финале – 28,7 очка, 10,7 подбора и 7,5 передачи за игру. В голосовании за MVP финала форвард превзошел Стефена Карри (7-4 по голосам). Дюрэнт получил награду MVP финала во второй раз подряд.

Форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс провел три матча финальной серии с серьезной травмой правой руки. После первой встречи решающей серии, которую «Кливленд» проиграл в овертайме, Джеймс в отчаянии ударил по доске в гостевой раздевалке.

- Эмоции взяли верх. По сути, три игры я провел с переломом, – сказал Джеймс.

По ходу серии Джеймс прошел два МРТ-обследования и использовал мягкий гипс. Он делал это, когда его не могли видеть представители СМИ. В трех последних встречах финала Джеймс реализовал 5 из 19 бросков с дистанции.