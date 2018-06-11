Глава МИД Климкин предложил организовать «дружественный» прием футболистам из Закарпатья, победившим в ЧМ среди сепаратистов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущен участием футбольной сборной «Закарпатье» в Чемпионате мира среди непризнанных и частично признанных стран, автономий и этнических команд.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает «NikSport».

«Я очень люблю футбол, но меня совсем не радуют спортивные «успехи» команды из Закарпатья. Считаю, что правоохранительные органы должны встретить команду с «дружественным» приемом на родине и спросить, откуда у них финансирование, чьей поддержкой пользуются игроки и вообще поставить еще много вопросов», - написал украинский дипломат.

Напомним, ранее Венгрия устроила провокацию и выставила команду «Закарпатье» на чемпионат «непризнанных» стран. Этот турнир не признают ни ФИФА, ни УЕФА.

Победу в финале турнира одержала команда Закарпатской области Украины, обыгравшая Северный Кипр в серии пенальти - 0:0 (3-2). Всего в турнире приняли участие 16 команд, которые не являются членами ФИФА.

Соревнования проводятся организацией Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA), которая была образована в 2013 году вместо NF-Board.