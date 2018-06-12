«Среди футболистов «Карпаталья», которые победили в ЧМ среди сепаратистов, граждан Украины не было», - Закарпатская ОГА

Ни один игрок команды «Карпаталья» («Kárpátalja»), что под украинско-венгерским флагом приняла участие в так называемом Чемпионате по футболу среди непризнанных стран (CONIFA), не имеет украинского гражданства и не играет в украинских клубах.

Об этом сообщил пресс-секретарь Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас, передает «NikSport».

- В этой команде семь игроков — выходцев из Закарпатья. Несколько из них когда-то играли в футбольных клубах Закарпатской области, в том числе в ФК «Говерла». Сейчас ни один из них не является игроком ни одного Закарпатского клуба. Все они — граждане Венгрии, — говорит Галас.

По его словам, несколько игроков порой посещают Закарпатье, потому что приезжают в гости к родственникам.

- Как только кто-то из них появится в области, с ними сразу будет проведена беседа сотрудниками СБУ, — объясняет Ярослав Галас.

На вопрос о присутствии украинского флага на гербе команды представитель госадминистрации отметил, что это является категорически неприемлемым и именно по этому поводу сотрудники Службы безопасности Украины и будут проводить беседу.

Также Ярослав Галас подтвердил, что выступление команды в Чемпионате организовал действующий депутат Береговский райсовет от Демократической партии венгров Украины Тибор Фееш. После возвращения в Украину с ним также будут общаться правоохранители.

Руководитель пресс-группы СБУ в Закарпатской области Людмила Коршунова сообщила, что СБУ проверяет информацию относительно участия в так называемом Чемпионате мира среди непризнанных государств лиц зарегистрированных в Закарпатской области.

- По предварительной информации несколько человек принимали участие в турнире, — говорит Людмила Коршунова. — Ожидается возвращение участников для их опроса относительно обстоятельств участия в этом мероприятии». По информации из личных источников Общественного радио, несколько членов команды должны были вернуться в Украину, и из-за того, что ситуация приобрела такой резонанс, еще никто из них не пересек государственную границу.

Напомним, ранее Венгрия устроила провокацию и выставила команду «Закарпатье» на чемпионат «непризнанных» стран. Этот турнир не признают ни ФИФА, ни УЕФА.

Победу в финале турнира одержала команда Закарпатской области Украины, обыгравшая Северный Кипр в серии пенальти - 0:0 (3-2). Всего в турнире приняли участие 16 команд, которые не являются членами ФИФА.

Соревнования проводятся организацией Конфедерация независимых футбольных ассоциаций (ConIFA), которая была образована в 2013 году вместо NF-Board.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин предложил организовать «дружественный» прием футболистам из Закарпатья, победившим в ЧМ среди сепаратистов.