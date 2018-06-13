Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут США, Мексика и Канада

Международная федерация футбола (ФИФА) выбрала в качестве стран-хозяек чемпионата мира 2026 года США, Мексику и Канаду.

Соответствующие решение было принято на Конгрессе организации, который прошел 13 июня, сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «РБК-Украина».

Объединенная заявка получила 134 голоса участников заседания. На проведение ЧМ-2026 также претендовало Марокко, за кандидатуру которого отдали свои голоса 65 делегатов. Один человек воздержался при голосовании. Этот турнир станет первым, который пройдет по новому формату: в нем примут участие 48 сборных. Кроме того, ранее чемпионат мира никогда не проводился сразу в трех странах.

Напомним, что в Россию на чемпионат мира по футболу поедут минимум 6 тысяч украинцев.