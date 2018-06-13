Сборная Австралии не взяла николаевского форварда на чемпионат мира – он говорит, что причина этого «не в футболе»

Никита Рукавица (в желтой форме) Уроженец Николаева Никита Рукавица не попал в окончательную заявку сборной Австралии по футболу на чемпионат мира в России и намекает, что дело не в футболе.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

На чемпионат мира команду вывел Ангелос Постекоглу, но в ноябре он ушел. На его место назначили голландца Берта ван Марвейка, который и будет руководить Австралией в России.

В решающих матчах отбора с Сирией (76 минут в двух матчах со скамейки) и Гондурасом (2 минуты в одном из матчей) на поле выходил форвард «Маккаби» из Хайфы Никита Рукавица. В марте он участвовал в товарищеских играх с Норвегией и Колумбией, в мае попал в список 32-х игроков, которые могут поехать на ЧМ, а потом – и в список 27. Но на турнир форварда не взяли. Формулировка проста – Рукавица и еще три игрока «не попали в финальную заявку». 4 июня Рукавица намекнул в Instagram, что не едет на чемпионат мира не из-за своих футбольных показателей:

«Это заняло у меня несколько дней. Просто подумал, что должен что-то сказать. Когда никто не может дать надлежащего объяснения, это не касается игровых качеств и футбола. Это все вещи, которые вокруг него. Вот почему это непросто принять. Есть факты и статистика, но, к сожалению, иногда это не считается (...) (...) Желаю всем ребятам удачи на чемпионате мира. Буду следить и поддерживать. Я знаю, что вы заставите всех гордиться. Пришло время для каникул и отдыха, чтобы вернуться еще сильнее и продолжать осуществлять свои мечты».

Позже под постом появился комментарий друга Рукавицы из Николаева Евгения Добролюбова:

«Мне жаль тех, кто принял это решение, пытаясь поцеловать Россию в ж**у. Меньше игроков украинского происхождения, меньше риска?! Правильно?! Неправильно!! Мы все понимаем, что происходит!».

Позже в украинской прессе прошла информация, что Австралия не взяла игрока на ЧМ именно из-за украинского происхождения. В комментарии журналистам Рукавица объяснил свое видение ситуации:

- Почему вы не попали в окончательную заявку Австралии на ЧМ? Это связано с тем, что этнически вы украинец? – Я был в составе на чемпионат мира. Тренерский штаб готовил меня и говорил мне все время, что я еду на чемпионат. Я родился в Украине – это факт. - Как это решение объяснил вам тренерский штаб и федерация футбола Австралии? – У тренера не было никакого профессионального объяснения. Фактически у него не было никакого объяснения вообще. Это было непрофессиональное решение, я не получил никаких ответов, – рассказал Рукавица.

Также журналисты пообщались и с Добролюбовым:

- Рукавица не попал на чемпионат мира, потому что он родом из Украины? – Я не знаю. Не владею всей информацией. Но Никита все равно хотел бы услышать объяснения и доводы, почему его сняли с заявки на чемпионат.

Когда Рукавице было 14, он вместе с семьей переехал в Австралию. В 2009 году Рукавица получил звание лучшего молодого футболиста Австралии, а уже через год играл на чемпионате мира в Южной Африке: 27 минут против Германии и 6 – против Ганы.

Потом Никита два сезона был основным футболистом «Герты», а дальше наступил спад – скамейка «Майнца» и «Франкфурта», возвращение в Австралию и 5 лет без матчей за сборную. В итоге футболист не поехал на чемпионат мира в Бразилию. Подъем наступил после возвращения форварда в Европу. Сначала был иерусалимский «Бейтар» (14 голов в чемпионате 2015/16), а потом «Маккаби» из Хайфы. В этом сезоне почти 31-летний форвард забил 10 голов в чемпионате Израиля и наконец-то вернулся в сборную.

В сравнении с нападающими, которые поехали на турнир, показатели Рукавицы в сезоне не выделяются. Эндрю Наббут и Димитри Петратос забили по 10 мячей в чемпионате Австралии, Джейми Маккларен – 8 в чемпионате Шотландии, Томи Юрич – 7 в Швейцарии, Мэтью Лекки – 5, но зато в Бундеслиге.

Два человека со списка по статистике выглядят хуже Рукавицы. Первый – Дэниеэл Арзани (2 гола в чемпионате Австралии), второй – Тим Кэйхилл (не забивал вообще). Только Арзани редко используется в центре нападения, а больше на фланге или «под». Он считается одним из главных талантов страны. Кэйхилл – легенда и символ австралийского соккера.

За 10 лет Рукавица отыграл всего 465 минут в 16 матчах за сборную – 132 минуты в 6 матчах официальных турниров. Только дважды он начинал в стартовом составе – оба раза в спаррингах. Свой единственный гол он тоже забил в товарняке.

По факту Никита – игрок дальней ротации сборной Австралии. Он не был безоговорочно основным даже в свои самые лучшие времена. Тренерский штаб вполне мог принять такое решение по игровым причинам – Рукавица не сильнее конкурентов. Даже если тренеры лишний раз перестраховались из-за его украинского происхождения, формальный повод не брать игрока у них был.